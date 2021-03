El Fredy Guarín más sincero: “Mi cuerpo no era el de un jugador profesional”

El mediocampista Fredy Guarín fue uno de los fichajes más llamativos de Millonarios y del Fútbol Profesional Colombiano, pues tuvo una gran trayectoria en equipos como Inter de Milán, Porto y Boca Juniors.

Sin embargo, Guarín causó polémica en su debut con el equipo ‘embajador’ por su mal estado físico y, como lo reconoció él mismo, por su barriga.

A través de un Instagram Live con sus seguidores, el jugador reconoció que estaba mal físicamente, pero que trabajó para mejorar.

“Como muchos vieron salí con buena pipita, me hicieron reír bastante, pero me motivaron mucho. Obviamente mi cuerpo no era el de un jugador de fútbol profesional porque estaba a nada de jugar en la cancha del barrio”, reconoció el jugador entre risas.

Además, reveló que para su primer partido en Millonarios tuvo un problema con la camiseta, pues le dieron una talla más pequeña a la que él necesitaba.

“Yo quería estar con el grupo, yo quería ir. Yo había pedido una camiseta talla XL, pero me metí con una L, dijeran lo que dijeran. Luego empezaron los memes y eso es lo que me gusta a mí: que hablen”, comentó.

Fredy Guarín pasó de pesar 105 kilos a 91 kilos en sus primeros dos meses en Millonarios. Aclara que puede y va a estar mejor y, entre otras cosas, cuenta que el meme de la foto en Envigado fue una de sus principales motivaciones. Un crack en todo el sentido, @fguarin13 pic.twitter.com/zzoRzh7LDt — Cristian Pinzón (@Crispinllos) March 9, 2021

Tras sus declaraciones, compartió en sus redes sociales videos en donde se ve el cambio físico que tuvo desde su retorno al FPC.