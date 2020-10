“Él juega contra nosotros”: Cámaras captaron la supuesta crítica de Benzema a Vinicius

El Real Madrid empató agónicamente este martes 2-2 ante el Borussia Mönchengladbach luego de dos goles en los últimos 10 minutos de partido de Benzema y Casemiro.

Sin embargo, se desató la polémica por un video en el que se aprecia a Benzema dialogando con su compatriota Mendy y, al parecer, criticando a su compañero Vinicius Jr.

“Está jugando contra nosotros”, serías las palabras del 9 del Real Madrid.

“Hace lo que quiere, no juegues con él”, sería otro fragmento de lo que habría dicho.

Esto sucedió ante la mirada atenta del mismo Vinicius y del guardameta Thibaut Courtois.

