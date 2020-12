El ‘Pibe’ lanza fuertes críticas a Carlos Queiroz por el desempeño de la ‘Tricolor’

Valderrama, puntualizó que el problema fundamental del estratega es que quiere imponer un estilo de juego a la ‘Tricolor’ con la que los futbolistas no están familiarizados.

“Nuestros jugadores están en Europa, pero nosotros no somos europeos. Somos suramericanos, por eso nos llevan allá. No nos llevan para correr y luchar. Nos llevan porque somos distintos”, aseguró en declaraciones recogidas por AS Colombia.

A pesar de esto, Valderrama no excusó a los futbolistas de su responsabilidad con el equipo, el ‘Pibe’ cuestionó a Queiroz por la forma en la que utiliza a varias de las figuras de la ‘Tricolor’, como Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, agregó el medio.

“Tenemos al número 10, y está jugando de puntero derecho. James es el 10 de nosotros y Cuadrado es el número 8, pero está de marcador de punta”, puntualizó el excapitán de la selección nacional.

El ‘Pibe’, por último, manifestó que el mal momento de la Selección Colombia es culpa en gran parte de los directivos. Asimismo, afirmó que le gustaría que Colombia fuera dirigida por un entrenador nacional.

