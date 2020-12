Divertidos memes de Zidane y el Real Madrid tras quedar a un paso de la Europa League

El Real Madrid fue derrotado nuevamente en Champions League por el Shakhtar Donetsk, esta vez por 2-0, resultado que dejó al equipo de Zinedine Zidane en el tercer lugar y al borde de ir a Europa League de no conseguir un buen resultado en el último partido.

El equipo de Zidane tiene 7 puntos, solo dos unidades de diferencia del último del grupo, el Inter de Milán que tiene 5.

Tras el mal Partido de los dirigidos por Zidane, las redes sociales no dudaron en crear graciosos memes del entrenador francés y de los jugadores del Real Madrid, resaltando su mal posicionamiento de juego que los dejó en evidencia.

Vea a continuación los memes más graciosos que dejó la derrota del Real Madrid:

Real Madrid walking into EUROPA LEAGUE pic.twitter.com/3FuecSHpWC

Real Madrid in the Europa League: pic.twitter.com/yhiveYIL9X

PSG & Real Madrid in the Europa League? pic.twitter.com/JuDWPn4GUs

Real Madrid before Shakhtar vs Real Madrid after Shakhtar #UCL pic.twitter.com/YZyBNrIoUx