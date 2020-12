“Este no es el camino para ganar títulos”: la crítica de Nacho a Zidane

Nacho Fernández, jugador español del Real Madrid, se mostró crítico con el nivel mostrado por su equipo durante este inicio de temporada, caracterizado por la irregularidad, y se sinceró asegurando que “este no es el camino para ganar títulos” y que intentarán mejorar defensivamente para lograr mejores resultados.

“Intentamos estar bien defensivamente porque así es como se ganan los partidos. Los rivales nos estudian mucho más, pero creo que el equipo tiene capacidad para volver a ser fuertes defensivamente y arriba tenemos calidad para hacer daño. Intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos, este no es el camino para ganar títulos, pero estamos intentando hacerlo lo mejor posible para hacerlo mejor y dejar la portería a cero”, dijo en rueda de prensa previa al partido del martes en casa del Shakhtar Donetsk (18.55 CET, 17.55 GMT).

“Lo que buscamos es tener una regularidad para afrontar los partidos más a gusto. Ante el Inter dimos una versión muy buena y contra el Alavés, sin ser uno de los peores partidos, te vas perdiendo con acciones que quizá no nos están viniendo bien. El equipo está preparado y con una plantilla con mucha experiencia para alcanzar esa regularidad y mantenernos arriba como queremos”, continuó analizando.

El Real Madrid llega al partido contra el Shakhtar tras una derrota liguera contra el Alavés (1-2), después de haber logrado una victoria europea de mérito en casa del Inter de Milán (0-2). Un altibajo, repetido a lo largo de la temporada, que Nacho asegura que no radica en una falta de ganas.

“No creo que sea falta de motivación porque todos intentamos representar lo que significa este escudo, que es salir a ganar siempre. Somos personas y tenemos días buenos y otros que no son tan buenos. Los rivales nos conocen cada vez más. Si que es verdad que es raro, incluso para nosotros, dar una cara distinta respecto al Inter, pero te puedo asegurar que salimos a ganar cada partido. Estamos intentando encontrar la regularidad para que no haya altibajos”, dijo.

Una inconsistencia que Nacho quiso dejar claro que tampoco tiene su origen en una falta de trabajo previo a los partidos: “Llevamos mucho tiempo con este entrenador y todas las temporadas han sido bastante buenas. Siempre hemos estudiado a los rivales y el míster nos ha dado datos. Ahora parece que todo está mal, que no trabajamos lo suficiente; pero es lo contrario, ante dificultades este equipo siempre ha dado la cara”.

“A principios de temporada siempre se nos echa en cara que no valemos para nada y al final hemos hecho cosas que nadie ha hecho en este mundo. Esto es fútbol, las cosas pueden salir mal, pero lo importante es que el equipo esté peleando hasta el final para ganar títulos y eso es lo que estamos intentando hacer”, añadió.

El defensa español, habitual en las últimas jornadas en el centro de la zaga junto a Varane por la ausencia de Sergio Ramos, por lesión, y de Éder Militao, tras pasar el coronavirus, habló también de su rol en la plantilla y destacó ser feliz en el Real Madrid a pesar de nunca haber sido titular indiscutible.

“Sinceramente siempre me he sentido un jugador muy importante en esta plantilla. No juego todos los partidos como Sergio, pero con todos los entrenadores que he tenido y ahora con Zidane me he considerado una pieza muy importante. También por poder jugar en otras posiciones. Aprovechando la baja de Sergio estoy jugando de central y me siento mucho más cómodo. Respecto a su renovación, como compañero, amigo y madridista espero que Sergio renueve. No sé lo que pasará, pero estoy preparado para lo que venga y lucharé por mi puesto”, comentó.

“No me esperaba más. Si me hubiesen hecho firmar todo lo que he vivido con este club jamás lo hubiera soñado. Soñé con jugar un partido y llevo más de 200. Todos los entrenadores han contado conmigo y han querido que me quedase; eso dice mucho de mí. ¿Qué me hubiera gustado jugar 50 partidos? No te lo voy a negar, pero soy un jugador feliz y quiero estar donde quiero estar. Cada verano llegan ofertas que me ofrecen otras cosas a nivel deportivo que aquí no termino de conseguir, pero ahora mismo no me cambiaría por nadie”, añadió.

Además, Nacho comentó cómo ve a su compañero Eden Hazard, quien sufrió frente al Alavés su octava lesión desde que llegó al Real Madrid en julio de 2019: “Está claro que Hazard para nosotros es muy importante. Las jugadas que él hace son a máxima potencia y los rivales le sufren mucho. No está teniendo suerte con esas lesiones y esperemos que se recupere lo antes posible porque para todo lo que viene le necesitamos al 100%”.