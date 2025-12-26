¿Por qué los 35 años marcan un antes y un después en la fertilidad? Ginecólogo explicó

El médico ginecólogo, especialista en medicina reproductiva e infertilidad, Eduardo Otero, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar de la fertilidad femenina y masculina y los estudios recientes que marcan los 35 años como un punto de inflexión biológica.

Según el especialista, si bien los 35 años representan un popular mito, más que un apagón biológico, sí es un cambio significativo en las probabilidades de concepción.

Mientras que una mujer entre los 20 y 30 años tiene un 25% de probabilidad de embarazo por ciclo, esta cifra desciende al 10-15% entre los 35 y 39 años, y cae drásticamente por debajo del 1% después de los 45 años.

Por esta razón, el protocolo médico en este caso cambia, pues, si una mujer mayor de 35 años no logra el embarazo en 6 meses de relaciones frecuentes, debe buscar ayuda profesional, a diferencia del año de espera recomendado para las menores de esa edad.

El doctor Otero explicó que el declive se debe a dos factores: la cantidad, es decir, la reserva o número de óvulos y la calidad de los óvulos. Las mujeres nacen con un número finito de óvulos que se agotan con cada ciclo y procesos inflamatorios naturales.

Además, la edad afecta la calidad celular, aumentando el riesgo de alteraciones genéticas en el bebé. No obstante, destacó que hoy existen herramientas como la medición de la hormona antimulleriana para conocer la reserva ovárica y técnicas de reproducción asistida que permiten a mujeres de hasta 45 años o más lograr el sueño de ser madres.

En cuanto a la fertilidad masculina, el experto aclaró que, aunque los hombres producen espermatozoides constantemente, la edad también influye negativamente en la calidad del ADN espermático.

Otero también resaltó que la infertilidad es un tema de pareja, donde las causas se reparten equitativamente en un 30-40% para cada sexo. De igual manera, recomendó la preservación de la fertilidad o congelación de óvulos como una excelente opción para aquellas mujeres que se acercan a los 35 años y aún no planean su maternidad.

