¿Qué es la violencia gineco-obstétrica y cómo identificarla a tiempo? Experto explicó

El médico especialista en salud sexual, Germán González estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar de la violencia ginecobstétrica, un fenómeno que afecta la dignidad y los derechos de las mujeres en el ámbito médico.

Según el especialista, esta violencia se manifiesta a través de acciones u omisiones del personal de salud que vulneran la integridad de la mujer.

En el ámbito ginecológico, dio ejemplos de comentarios fuera de tono durante exámenes de rutina, como la citología, donde se minimiza el dolor o se juzga el historial sexual de la paciente. “Si la paciente sale de la consulta sintiéndose humillada, infantilizada o con ganas de llorar, ahí hubo violencia”, advirtió.

Respecto a la violencia obstétrica, González señaló prácticas como cesáreas o episiotomías innecesarias, inducciones de parto sin consentimiento y, especialmente, el uso del miedo como herramienta de control. Frases como “si no puja, su bebé se queda sin oxígeno” son formas de presión psicológica que generan pánico en la madre en un momento de extrema vulnerabilidad.

Como solución, el experto destacó la importancia del “Plan de Parto”, un documento donde la mujer, junto a su pareja y su obstetra, define previamente cómo desea que sea su experiencia, como posiciones, música o uso de medicamentos.

Lo anterior logra fomentar una relación entre el médico y el paciente basada en la autonomía y el consentimiento informado, permitiendo incluso que la paciente detenga un examen si se llega a sentir incómoda.

Finalmente, el especialista hizo un llamado a la empatía por parte de los colegas médicos, reconociendo que, aunque el sistema de salud impone tiempos muy cortos de consulta, la comunicación asertiva y el respeto por el espacio de la mujer deben ser siempre la prioridad.

Escuche la entrevista completa aquí:

