Ingresan a prisión preventiva en México el suegro y el cuñado de un líder de Los Chapitos

La Fiscalía General de la República de México informó que obtuvo la medida de prisión preventiva oficiosa en contra del suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos e hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Tras ser detenidos el martes 23 de diciembre en el estado de Jalisco (oeste), un juez ordenó la medida contra los imputados, identificados como Mario Alfredo Lindoro -el cuñado-, también conocido como ‘El 7’, y Mario Lindoro Elenes -el suegro-, apodado ‘El Niño’.

“El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, logró que un juez calificara de legal la detención y les impusiera prisión preventiva oficiosa”, apuntó la FGR, en un comunicado.

Lo anterior, luego de que la defensa solicitara ampliar el plazo legal para que el juez resolviera su situación jurídica, puntualizó la nota.

Mario ‘N’ (suegro) es imputado por “los delitos de contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó la dependencia.

En tanto, a Mario Alfredo ‘N’ (cuñado) se le acusa de los mismos delitos, además de la venta de fentanilo.

La Fiscalía no precisó en qué centro penitenciario permanecerán recluidos durante el proceso penal en su contra por diversos delitos, en el cual -aclaró- se les presume inocentes.

No obstante, un día antes se informó del traslado de los imputados al penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco

Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos junto con tres de sus hermanos, es uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico y conspiración para traficar fentanilo.

Los Chapitos es una facción del cartel de Sinaloa, uno de los seis carteles mexicanos que EE.UU. designó como terroristas en febrero pasado, junto con el Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, los Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

