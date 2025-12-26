Ranking de salario mínimo en Latinoamérica, ¿en qué puesto está Colombia?

Algunas naciones ya han definido sus salarios mínimos para el venidero año 2026, sin embargo en vista de que Colombia aún está a la espera, se puede trazar un ranking regional con el salario mínimo que cada país definió para 2025, con países como Costa Rica hasta arriba o Venezuela hasta abajo del conteo.

En un top de salarios de cada país, Costa Rica es el más alto de todos con un salario de 725 dólares cada mes, siendo el doble del salario mínimo colombiano.

El segundo puesto se lo llevaría Uruguay cuyo salario es de 505 dólares cada mes, y le roza Chile, con un salario de 504 dólares.

Después de estos ya vienen países que tienen salarios un poco más modestos, que serían Ecuador, Guatemala y México, con 470, 466 y 416 dólares respectivamente como ganancia mínima para sus habitantes.

Tras estas naciones ya está el lugar de Colombia como la 7° en el ranking con un salario de 341 dólares o $1.423.000 mensuales como es conocido por sus habitantes.

Debajo de Colombia se encuentran el resto de países como Brasil, con un salario de 244.7 dólares, Argentina con 238.95 dólares y hasta abajo del top el país venezolano, con un salario de 2.51 dólares.

Fuera de la comparación regional, también es útil revisar el salario mínimo en países con gran flujo de migrantes colombianos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un salario mínimo federal de 7.25 dólares cada hora, siendo 1.160 dólares al mes, aunque también cabe agregar que hay estados como California cuyo salario puede llegar a duplicar el federal.

En España, el salario mínimo para este 2025 fue fijado en 1,260 euros mensuales, estando también arriba de cualquier salario de Latinoamerica en ese sentido.

Cabe agregar que estas diferencias de salario tienen razones de ser, como los niveles de productividad de cada país, sus diversas políticas laborales y como no, el mismo costo de vida, que resulta cambiando las dinámicas monetarias en los ciudadanos.

En orden, el ranking de salarios mínimos de Latinoamerica queda así:

Costa Rica: 725.6 dólares.

725.6 dólares. Uruguay: 505 dólares.

505 dólares. Chile: 504 dólares.

504 dólares. Ecuador: 470 dólares.

470 dólares. Guatemala: 466 dólares.

466 dólares. México : 416 dólares.

: 416 dólares. Colombia: 341 dólares

341 dólares Perú: 301.7 dólares.

301.7 dólares. Brasil: 244.7 dólares.

244.7 dólares. El Salvador : 243.45 dólares.

: 243.45 dólares. Argentina: 238.95 dólares

238.95 dólares Nicaragua: 155.6 dólares

155.6 dólares Venezuela: 2.51 dólares.

