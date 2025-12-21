Este es el país de Europa con el salario mínimo más bajo en 2025: ¿Menor que en Colombia? Calculamos

Para quienes sueñan con migrar al “Viejo Continente” con la esperanza de encontrar ingresos superiores a los de nuestro continente, la realidad salarial puede ser muy diversa dependiendo de la frontera que se cruce.

Si usted cree que cualquier país de Europa paga mejor que en Colombia, los datos de este 2025 podrían sorprenderlo.

Una de las principales dudas de quienes analizan el mercado laboral es cual es el punto más bajo de la escala salarial en Europa, incluyendo a las naciones que no forman parte de la Unión Europea. Si usted también tiene esta curiosidad, a continuación le contamos cuál es el país con el salario mínimo más bajo actualmente y cómo se compara con el ingreso básico de un trabajador de nuestro país.

¿Qué país tiene el salario mínimo más bajo de Europa?

Aunque la Unión Europea se esfuerza por estandarizar niveles de vida dignos, fuera de sus fronteras la situación cambia drásticamente. En 2025, Ucrania se consolida como el país con el salario mínimo más bajo de toda Europa.

Debido a la prolongada situación de conflicto con Rusia y la fuerte devaluación de su moneda local, la grivna, el salario mínimo en Ucrania para este año se sitúa en aproximadamente 8.000 grivnas. Al realizar la conversión a la moneda europea, un trabajador ucraniano percibe cerca de 161 euros mensuales o lo que serían 730.000 pesos colombianos.

A este país le sigue de cerca Moldavia, que a pesar de sus esfuerzos por integrarse a la economía europea, mantiene un salario mínimo que ronda los 5.000 leus moldavos, equivalentes a unos 252 euros.

¿Es menor el salario mínimo de Ucrania al de Colombia?

La respuesta es sí. Al hacer un cálculo básico, queda claro que el salario mínimo de nuestro país en 2025 supera significativamente al de estos países europeos, se puede hacer la siguiente comparación:

En Ucrania: Un trabajador recibe cerca de 161 euros , lo que en pesos colombianos representaría aproximadamente $730.000 pesos.

Un trabajador recibe cerca de , lo que en pesos colombianos representaría aproximadamente En Colombia: Sumando el salario básico de $1.423.500 y el auxilio de transporte de $200.000, un empleado devenga un total de $1.623.500 pesos. Lo que equivale a unos 364 euros.

Después de lo anterior, podemos afirmar que, un trabajador en Colombia gana más del doble de lo que percibe un trabajador en Ucrania y casi un 45% más que un empleado en Moldavia.

Este dato desmitifica la idea de que cualquier destino europeo garantiza automáticamente un ingreso superior al nacional.

Cabe recordar que un salario bajo no siempre significa una pobreza extrema equivalente, pues el costo de vida en países como Ucrania o Moldavia suele estar ajustado a esos ingresos. El precio de los servicios públicos, el transporte y los productos básicos de la canasta familiar en estas zonas de Europa del Este es considerablemente más bajo que en España, Francia o Alemania.

