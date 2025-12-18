Cómo se saca el permiso para andar en Pico y Placa en Bogotá: Precio 2025 y cómo pagar en línea

Conducir por Bogotá se ha convertido en un ejercicio de paciencia para miles de conductores que deben lidiar con las restricciones de movilidad diarias.

En una ciudad que no se detiene, el Pico y Placa representa para muchos un obstáculo en la rutina laboral o familiar.

Sin embargo, existe una alternativa legal que permite a los propietarios de vehículos particulares eximirse de esta restricción: el Pico y Placa Solidario.

Factores como la antigüedad del carro o el lugar donde esté matriculado, son los que determinan el valor final que usted debe cancelar para circular libremente.

Lea aquí: Paso a paso para trasladar la matrícula de un carro a Bogotá y evitar los cambios del pico y placa

Si usted necesita mover su vehículo en días de restricción durante lo que queda de este 2025, a continuación le explicamos el proceso de registro, los precios vigentes y el método de pago.

¿Cómo funciona el permiso para eximirse del Pico y Placa?

El Pico y Placa Solidario es una contribución que los ciudadanos realizan al Distrito para financiar el sistema de transporte público, como el Transmilenio y el futuro Metro, para de esta forma mitigar el impacto ambiental.

La gran ventaja de este modelo es su flexibilidad, ya que permite adquirir el permiso por un solo día, por una semana o por un mes entero, dependiendo de la necesidad específica del conductor.

Es fundamental señalar que el sistema de cobro es “progresivo”. Es decir, que no existe una tarifa única para todo el mundo.

El software de la Secretaría de Movilidad calcula el precio basándose en tres variables:

Impacto ambiental: Los carros más nuevos y con tecnologías limpias pagan menos.

Los carros más nuevos y con tecnologías limpias pagan menos. Valor del vehículo: Se toma como referencia el avalúo comercial.

Se toma como referencia el avalúo comercial. Lugar de matrícula: Si su carro está matriculado en Bogotá, recibe un descuento del 20% sobre la tarifa base.

¿Cuánto cuesta el permiso para ser eximido del pico y placa?

Para este último trimestre del año, los precios base estimados para un vehículo de gama media matriculado en Bogotá oscilan en los siguientes rangos:

Permiso por un día: Entre $64.000 y $75.000 pesos

Entre $64.000 y $75.000 pesos Permiso por una semana: Entre $450.000 y $530.000 pesos

Entre $450.000 y $530.000 pesos Permiso por un mes: Entre $1.000.000 y $1.200.000 pesos

¿Cómo puede pagar el permiso para evitar el Pico y Placa?

Este trámite es 100% digital y no requiere de citas presenciales ni formularios físicos, estos son los pasos que debe seguir:

Registro en la plataforma: Ingrese al portal oficial picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co. Simulación: Utilice el simulador de tarifa ingresando la placa de su vehículo. Allí el sistema le arrojará el valor exacto según las características de su carro. Módulo de sensibilización: Si es la primera vez que lo saca en el año, el sistema le pedirá ver un video sobre seguridad vial y cuidado del medio ambiente, seguido de un breve cuestionario que debe aprobar. Compensación social: Deberá elegir una opción de compensación social y Pago por PSE: Una vez validada la información, la plataforma lo redireccionará a la pasarela de pagos PSE.

Allí podrá pagar con su cuenta de ahorros, corriente o billeteras digitales como Nequi o Daviplata.

¿Qué requisitos debe cumplir para obtener el permiso?

SOAT vigente: Debe estar cargado en el sistema RUNT.

Debe estar cargado en el sistema RUNT. Revisión Técnico-Mecánica: Debe estar al día. Paz y salvo de comparendos: Si usted tiene multas de tránsito pendientes de pago o sin un acuerdo de pago vigente, el sistema no le permitirá adquirir el permiso.

Una vez aprobado el pago, el permiso se activa de forma inmediata o a partir de la fecha que usted haya seleccionado en el calendario.

Después de realizado el pago, las cámaras de fotodetección y los agentes de tránsito reconocerán la placa en la base de datos de “exentos”, por lo que no recibirá sanciones mientras el permiso esté vigente.

Escuche W Radio en vivo: