¿Cómo registrar su vehículo en Bogotá para evitar pico y placa de los sábados? Paso a paso

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que los vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes.

“Las medidas se toman porque hay que incentivar que las personas matriculen su carro en Bogotá. La ciudad ha dejado de recibir 1.1 billones de pesos porque no está recibiendo este dinero que debe ser destinado para la movilidad de la ciudad”, dijo Galán.

Además, aseguró que el pico y placa solidario para estos vehículos, es decir, los que están matriculados fuera de la ciudad, aumentará en el 50%.

Lea también: Paso a paso para trasladar la matrícula de un carro a Bogotá y evitar los cambios del pico y placa

¿Cómo registrar su vehículo o carro en Bogotá?

Según explica la Secretaría de Movilidad, una opción es pedirle al concesionario donde adquiera su vehículo que lo registre con placa de Bogotá.

También puede hacerlo usted mismo siguiendo este paso a paso:

Asista sin cita a la sede de la Ventanilla Única de Servicios más cercana.

más cercana. Una vez el ciudadano adquiere su vehículo y cuenta con la factura y la declaración de importación, el analista de la Ventanilla Única de Servicios realiza la preasignación de la placa.

Con la preasignación, el solicitante realiza el pago del SOAT y del impuesto.

Al día siguiente, continúa con el proceso de matrícula, ya que el SOAT se carga a medianoche y es un requisito indispensable. El ciudadano deberá ingresar a la página web de la Ventanilla Única de Servicios y seleccionar la opción Agenda tu cita.

Allí inicie sesión con su usuario y contraseña o cree su cuenta si aún no la tiene.

Luego, se debe dar clic en Vehículos, luego Matrículas e Iniciar. Después se elige Matrícula y se selecciona Continuar.

Aparecerá un aviso indicando que este trámite se puede iniciar de forma virtual y finalizar de forma presencial o realizar completamente presencial. Confirme y de clic en Continuar.

Verifica la información, completa los campos solicitados y confirma la dirección de residencia. Luego de clic en Continuar.

El sistema preguntará si deseamos realizar este trámite de manera virtual. Al dar clic en Sí, se deben subir los documentos requeridos y dar clic en Siguiente. Así, la solicitud quedará correctamente asignada.

¿Compraste un vehículo y aún no sabes cómo registrarlo en Bogotá? 🚗🚙



Tranquilo, te guiamos en el proceso. En este video de nuestra @VentanillaMov te explicamos cómo hacer el registro de manera ágil, segura y sin intermediarios.



Conoce más información en… pic.twitter.com/74SmT4h08U — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 19, 2025

¿Cuándo cambiará el pico y placa para los vehículos matriculados fuera de Bogotá?

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, explicó en los micrófonos de W Radio las dos nuevas medidas de movilidad dirigidas exclusivamente a los vehículos particulares matriculados fuera de Bogotá.

Según explicó, la nueva normativa para estos vehículos aplicará a comienzos del 2026.

Aumento al pago del Pico y Placa Solidario para vehículos matriculados fuera de Bogotá: a partir de enero de 2026, los vehículos registrados fuera de Bogotá deberán pagar un valor más alto para acceder al beneficio del Pico y Placa Solidario.

a partir de enero de 2026, los vehículos registrados fuera de Bogotá deberán pagar un valor más alto para acceder al beneficio del Los vehículos no matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes: esta medida se implementará en el primer semestre de 2026, los vehículos particulares matriculados fuera de Bogotá tendrán restricción de circulación dos sábados al mes bajo la modalidad de “un sábado sí, un sábado no”, en el horario habitual de 6 de la mañana a 9 de la noche.

“Con estas medidas promovemos un sentido de corresponsabilidad con Bogotá, incentivando decisiones más conscientes sobre el uso y la matrícula de los vehículos, de modo que se contribuya directamente al desarrollo y sostenibilidad de la movilidad y la ciudad”, agregó Díaz en La W.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Escuche W Radio en vivo