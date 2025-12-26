Inician las pruebas dinámicas de los trenes de la Línea 1 del metro de Bogotá

Este viernes, 26 de diciembre, iniciaron las pruebas dinámicas de las trenes del metro de Bogotá sobre la vía de prueba de 905 metros ubicada en el Patio Taller de Bosa.

De acuerdo con la información, “para iniciar este proceso, el tren fue energizado mediante el sistema Stinger y posteriormente se activó la vía de prueba, lo que permitió su desplazamiento inicial. Este procedimiento da paso a una etapa clave de verificación del arranque, frenado, sistemas de seguridad, operación en plataforma y apertura de puertas”.

“Es un gran hito para el proyecto. Ya tenemos tres trenes en Bogotá y el 8 de enero llegará el cuarto. A partir de ahí, llegarán trenes cada 15 días hasta completar los 30 en octubre del próximo año. Este proyecto avanza para cumplir la meta de entrar en operación comercial en el primer trimestre de 2028”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

Y agregó, “en esta línea de prueba de 905 metros ya alcanzamos velocidades de 30 km/h y podrá llegar hasta 80 km/h. Aquí se prueban arranques, frenado, llegada a plataformas y funcionamiento de puertas. Es un regalo de Navidad para Bogotá”.

¿Qué se evalúa en las pruebas dinámicas?

Las pruebas dinámicas incluyen ensayos de aceleración y frenado, consumo de energía, niveles de ruido, tracción, sistemas de información al pasajero, detección de fallas, seguridad y operatividad del tren.

Paralelamente, se realizan pruebas estáticas en la vía de lavado intensivo, donde se revisan baterías, puertas, sistemas de comunicación, ventilación, iluminación, frenos, tracción, bocinas, alarmas y demás componentes críticos.