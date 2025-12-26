Llegan más de 1.000 policías nuevos a reforzar la seguridad de Bogotá

Llegan más de mil policías nuevos a reforzar la seguridad de Bogotá . Foto: suministrada.

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán, en compañía de las autoridades de seguridad en Bogotá, anunciaron la llegada de 1.004 nuevos policías a la capital para reforzar el servicio de vigilancia, inteligencia, investigación criminal y prevención en todas las localidades de la capital.

“Celebramos la llegada de 1.004 nuevos uniformados a la Policía Metropolitana de Bogotá. La ciudad necesita más pie de fuerza, y esto que hoy se materializa es un paso muy importante para garantizar que tengamos la capacidad necesaria para enfrentar los desafíos en seguridad”, dijo Galán.

Y agregó: “La llegada de estos 991 patrulleros y estos 13 subtenientes, sin lugar a dudas será un reforzamiento clave en la lucha contra el delito en nuestra ciudad”.

Los uniformados cuentan con una sólida formación: 24 son profesionales, 57 tecnólogos, 260 técnicos y 26 con estudios en otros idiomas, lo que fortalece las capacidades integrales de la institución.

A este refuerzo humano se suma la entrega de 327 motocicletas y 11 camionetas, que modernizan el parque automotor y mejoran la movilidad, eficiencia y seguridad de los uniformados en el cumplimiento de su misión constitucional.

“Hoy le entregamos a la ciudad 1.004 policías que vienen a reforzar todas las estrategias de seguridad, a enfrentar los fenómenos criminales y a trabajar de la mano con los ciudadanos para generar confianza y convivencia”, concluyó comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho.

Estos nuevos recursos serán distribuidos en localidades como Puente Aranda, Barrios Unidos, La Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Santa Fe, Usaquén, Teusaquillo, Chapinero y Engativá, así como en especialidades estratégicas como GAULA, Fuerza Disponible, Infancia y Adolescencia, Turismo, TransMilenio, Aeropuerto y Carabineros.

