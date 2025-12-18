Intento de robo en Bogotá: escolta de la UNP reaccionó dejando un delincuente muerto y otro herido

Bogotá

En horas de la madrugada de este jueves, 18 de diciembre, delincuentes que se movilizaban en motocicletas y taxis atacaron a un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección que se movilizaba en la localidad de Tunjuelito en Bogotá.

Según fuentes, los delincuentes querían hurtar la camioneta de alta gama en la que se movilizaba un líder sindical, quien se dirigía al Hospital Tunal a visitar a un familiar.

De acuerdo con la información, una vez los hombres de seguridad se percataron de la situación accionaron sus armas de dotación causando la muerte a uno de los delincuentes e hiriendo a uno más que está siendo atendido en el Hospital San Cristobal.

El hombre que falleció tenía en su poder un arma traumática y, además, tenía antecedentes por hurto.