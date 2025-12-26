En Boyacá disminuyeron a la mitad los hechos delictivos durante la Navidad

El coronel Fredy Barbosa señaló que los homicidios en Navidad disminuyeron en un 50% con relación a esta misma fecha del 2024.

Tunja

Desde el Departamento de Policía de Boyacá se entregó un balance de seguridad y movilidad durante la noche de Navidad, en el que se confirmó una disminución del 50% en hechos delictivos.

Así lo dio a conocer el coronel Fredy Yamid Barbosa, quien señaló, además, que el comportamiento de los boyacenses durante la festividad de Navidad fue ejemplar.

“Es así como al momento tenemos para estas vísperas una reducción del 50% de los homicidios en comparación a esta misma fecha del año anterior, tenemos una disminución del 18% en otros temas como riñas, temas de hurto, que obviamente también nos ayudan a dar estos excelentes resultados. Por otro lado, tenemos cuatro capturas por delitos de homicidio y tenemos 20 capturas por violencia intrafamiliar”, aseguró Barbosa.

En las últimas horas se conoció el caso de un joven que apareció muerto en el sector de la zona de tolerancia del municipio de Sogamoso, al que al parecer lo habrían asesinado.

“Ese caso desafortunado se presentó en la madrugada de este 25 de diciembre en la ciudad de Sogamoso, donde desafortunadamente sobre las 2:00 de la mañana a una persona que la llaman a su lugar de residencia, la citan en un sitio y posterior a eso es atracada con arma de fuego, desafortunadamente causándole la muerte”, indicó el comandante.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la persona encontrada sin vida en Sogamoso se trataría de Roswell Andrés Díaz Pérez oriundo del departamento de Casanare.

Por último, el coronel Barbosa señaló que continuarán con las labores y operativos en lo que resta del año para brindarle seguridad a propios y visitantes.

“Nosotros seguimos trabajando de manera articulada con nuestro Ejército Nacional, seguimos en nuestro plan Navidad, no vamos a bajar la guardia, por el contrario, seguimos haciendo énfasis en todo el tema de convivencia y seguridad ciudadana para seguir de cierta manera consolidando los resultados que se han dado este año. El departamento no es una retórica, las cifras lo hablan”, afirmó.

En lo que va corrido del mes de diciembre han transito por el departamento de Boyacá 1.490.000 vehículos y se espera que para el próximo 31 de diciembre se movilicen más de 200.000 vehículos.