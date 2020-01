El Team Emirates firmó un acuerdo de patrocinio con Adidas Colombia

A partir de este 2020, los ciclistas colombianos Fernando Gaviria, Sergio Luis Henao, Cristian Muñoz, Andrés Camilo Ardila y Juan Sebastián Molano, vestirán prendas Adidas en el UAE Team Emirates (World Tour) tras la firma del acuerdo de patrocinio por los próximos dos años.

Si bien las negociaciones se hicieron con Adidas Colombia, el contrato es mundial y además cobijaría también al nuevo equipo UAE Team Colombia, filial en el que los emiratís buscarán nuevos talentos nacionales para llevar a su equipo World Tour en las próximas temporadas.



Este, sin duda, es uno de los acuerdos deportivos más fructíferos para el ciclismo nacional ya que el UAE Team Emirates es el equipo World Tour con mayor presencia de 'escarabajos' para la temporada 2020. La marca alemana proveerá con la indumentaria de presentación, casual y calzado a todo el equipo.



Juan Motta, director de Mercadeo de Adidas Colombia comentó que en la multinacional alemana están “felices de comenzar el 2020 con el anuncio de patrocinio que unirá a Adidas con el UAE Team Emirates durante los siguientes dos años. El UAE es un equipo que cuenta con colombianos que hacen parte de la camada de deportistas que dejan el nombre del país en alto. Tenemos el poder de cambiar vidas a través del deporte y por esto, contar con UAE Team Emirates nos ayuda a cumplir con nuestra misión y seguir fomentando el ciclismo en Colombia.”



Por su parte, Mauro Gianetti, CEO del equipo UAE Team Emirates, indicó que "no es un secreto que nuestro objetivo es mejorar y avanzar cada año, por lo cual una icónica marca como Adidas nos hará el camino más fácil. Espero que estos 2 años estén llenos de éxitos y poder tener un futuro brillante juntos.”



La primera competencia de la temporada en la cual Adidas acompañará al UAE Team Emirates será el Tour Down Under en Australia entre el 21 y el 26 de enero, ya que no estarán en la edición de este año del Tour Colombia 2.0.