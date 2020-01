En este momento tenemos un equipo más competitivo que el del año anterior: Hubert Bodhert

En diálogo con Deportes W, el director técnico del Once Caldas, Hubert Bodhert, comentó cómo recibe el año el equipo manizaleño: "En este momento tenemos un equipo más competitivo que el del año anterior, es un equipo que está para pelear".

En cuanto a la negociación del defensa Alexis Henríquez, mencionó que: "No hemos hablado con él, nunca nos hemos sentado a negociar" y añadió que, aunque la idea era tener un defensa central, los cupos están copados para esa posición.

Por último, habló de los objetivos que tiene el Once Caldas para este año: "Los objetivos no cambian queremos clasificar a los cuadrangulares. No es fácil, pero trabajando fuerte lo podemos conseguir. Ser campeón, eso siempre va a estar. También llegar a un torneo internacional".

