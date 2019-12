Era un sueño llegar a un mundial, ganar y colgarme la bandera en el cuello: Éider Arévalo

El atleta colombiano, Éider Arévalo Truque, quien ganó medalla de oro en la marcha atlética de 20 km del Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 en Londres, explicó durante la entrevista por qué escogió esta disciplina: “Yo empecé desde muy pequeño en Pitalito, Huila, por mi entrenador Eduar Chilito y el ejemplo que vi de mis compañeros, me gustaba ver cómo hacían esta técnica. Un atleta que haga marcha atlética debe ser muy disciplinado y entregado a esta modalidad”.

Sobre las características de este deporte, Arévalo dijo que: “Hay dos faltas en la marcha atlética: pérdida de contacto y la flexión de rodilla (...) El juez está pendiente de esto".

Además agregó que: “La diferencia de una maratón o media maratón con la marcha atlética es que uno debe estar muy concentrado en la técnica, en mover los brazos, la cadera, ampliar la zancada”.

Por otro lado, Arévalo habló sobre el accidente que lo dejó fuera del mundial: “Muy triste porque 15 días antes del mundial me caí de la bicicleta y me rompí la clavícula, me perdí el mundial. Gracias a Dios ya me recuperé totalmente de la clavícula y he estado tres semanas entrenando full”.

Entre otras cosas, el colombiano comentó que: “Sí se puede vivir del atletismo. Desde que era categoría juvenil, que fui campeón mundial, empecé recibir un apoyo importante. Desde ahí no tuve necesidad económica”.

Para finalizar, el atleta se refirió a su trabajo psicológico para la competencia: “Hacíamos un plan de pensamientos con frases como ‘Rey de Inglaterra’; también con ‘Lobo’, 'me convierto en el lobo y comienzo a cazar'. Voy en la competencia y soy un lobo”.