Esos huevoncitos hicieron una rumba y casi nos matan: ‘Bolillo’ sobre la situación del DIM

En diálogo con la prensa antioqueña, el entrenador del Independiente Medellín, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, explicó con su particular forma de ser por qué ‘El poderoso de la montaña’ está fuera de los ocho en la liga colombiana.

“No es falta de huev…, no es falta de ganas, no es falta de trabajo, se enfermaron. Hay otros equipos que se enfermaron y se fuero para abajo (en la tabla de posiciones) y nosotros en este campeonato fuimos los primeros en contagiarnos. Todos saben que fue culpa de estos ‘huevoncitos’ que hicieron una rumba y casi nos matan”, comentó sin ‘pelos en la lengua’.

‘Bolillo’ también defendió el trabajo de sus jugadores, mencionando que no todos están 100 % recuperados del virus y aún así han entrenado.

“Uno acabó de salir de entubarse, otro también salió de la enfermedad, yo todavía estoy convaleciente y estamos viniendo acá por la camiseta, por el Medellín, por la institución, por profesionales”, dijo.

Además, les hizo un llamado a los aficionados del DIM que piden resultados a cualquier costo y a quienes piensan que los jugadores no dejan todo en el campo.

“Decir que hay que poner huev… Sí, pónganlas. Sufra esa enfermedad, esté los 10 días enfermo, venga entrene y juete. Nosotros nos tenemos los recambios que tienen otros equipos o las condiciones económicas que tienen Millonarios, América, Cali, Santa Fe, Tolima, estamos en construcción y sin embago tenemos un título”, destacó.

Finalmente, mencionó que la falta de resultados también ha sido por la lesión de Agustín Vuletich, goleador del equipo.