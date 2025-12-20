Carolina Novoa, de Salud y Algo Más, lanza academia de acompañamiento y transformación emocional

Tras el rotundo éxito de su bestseller ‘El cuerpo grita lo que las emociones callan’, Carolina Novoa, la directora del programa Salud y Algo Más de W Radio, abre ahora su academia de gestión emocional.

En este centro, se ofrecerá apoyo a miles de mujeres en el mundo que viven con miedo, angustia, ansiedad y no saben cómo canalizar las emociones, al punto de llegar a enfermar.

Novoa contó que este proyecto “es el resultado de un método que vengo aplicando en más de 7.500 mujeres que han recibido acompañamiento conmigo desde hace 8 años en terapia de sanación de emociones y que han trabajado de la mano conmigo con mis libros, talleres y conferencias”.

Así, reveló que el método ARI es una herramienta transformadora que “se entrelazan la alquimia emocional, la reconexión con el cuerpo y la integración consciente”.

“De esta forma, las mujeres transforman el miedo, culpa, ansiedad y autoexigencia en energía disponible y viva. Es un método comprobado en miles de pacientes y ahora está disponible para quienes se unan a la academia de forma virtual para que puedan hacerlo desde cualquier lugar del mundo”, agregó.

Con más de 22 años de trayectoria en la radio y la televisión, además de una comunidad en redes sociales de más de dos millones de seguidores, Novoa impulsa hábitos de bienestar y gestión de emociones en Estados Unidos y América Latina.

Además, acompaña a empresas en todo el continente en capacitaciones a sus empleados en manejo de estrés y gestión emocional en tiempos de crisis.

Por eso, ella asegura que “una empresa, un país, o cualquier organización solo puede crecer al ritmo de la salud emocional de su gente”, así que, si nosotros desde casa no tenemos hábitos emocionales sanos, “eso se verá reflejado en todo lo que hacemos”.

Pero esto no es todo. Novoa contó: “El 2025 fue un año muy revelador para mí. Comprendí que mi misión de vida ya está lista para el siguiente paso y confío en que, de la mano con Dios, vamos a transformar millones de vidas”.

“El 2026 viene cargado de conferencias, retiros, encuentros de mujeres, talleres para especialistas de salud y de mi academia, así que estoy preparada para seguir transformando muchas vidas”, concluyó.

