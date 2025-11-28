Virgina Valverde Torres, doula de fin de vida, acompañante en procesos de finitud y duelo, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este viernes, 28 de noviembre, sobre la salud capilar desde la raíz.

El cierre de ciclos vitales, ya sea por la pérdida de un ser querido, el divorcio o la finalización de un empleo, no debe entenderse como algo que se “supera”, sino como una transición constante que se aborda día a día, explicó la doula.

Para la experta la principal recomendación para transitar el duelo sin represión es validar lo que se está sintiendo y nombrar el dolor. Enfatizó en que al silenciar o no hablar del sufrimiento, este se acumula, añadiendo cargas innecesarias y suele manifestarse en el cuerpo, sintiéndose en el pecho, el estómago o causando la pérdida de apetito por lo que nombrar dónde se localiza este dolor físico es un paso fundamental.

Valverde aclaró que el duelo no es un proceso lineal, se experimenta como una montaña rusa o “sube y baja” de emociones, en la que la persona puede sentir rabia, tristeza o incluso momentos de felicidad en un mismo día.

Para gestionar esta complejidad, sugiere ejercicios, como escribir las emociones guardadas, lo cual funciona como una forma de liberación.

Un elemento clave para mitigar el sufrimiento es trabajar el desapego, viviendo con gratitud y asumiendo que todo en la vida es temporal, las alegrías, los sentimientos, y las relaciones.

Finalmente, la experta insistió en que la meta es resignificar la pérdida y continuar disfrutando de la vida, honrando a quien ya no está.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause ¿Cómo pasar el duelo sin reprimirlo? Experta dio detalles 06:44 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: