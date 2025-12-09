¿Cómo identificar que está cayendo en el autogaslighting? Especialista dio detalles

Nathy Romero, coach, abogada y angeóloga, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este martes, 9 de diciembre, sobre qué es el autogaslighting.

La coach lo describió como una forma de autosabotaje y violencia emocional dirigida contra uno mismo. Este fenómeno se manifiesta cuando una persona duda de sus sentimientos, minimiza su dolor y cuestiona su propia intuición, convencida de que está exagerando o haciendo algo mal, la voz interna se convierte en el agresor emocional.

Esta conducta surge como una autoprotección aprendida, adoptada para sobrevivir en ambientes donde las emociones no eran tomadas en serio o en vínculos afectivos confusos, explicó la especialista.

¿Cómo entender las señales?

El autogaslighting se puede identificar a través de varias conductas recurrentes, según Romero:

Pedir disculpas constantemente por sentir

Justificar las actitudes de terceros que resultan hirientes

Convencerse de que una situación no es tan grave, pese al dolor interno

Dificultad para pedir ayuda, creyendo que no merece molestar

Romero enfatizó que para superar esta situación es importante reconocer que existe un proceso de dolor no validado y empezar a actuar de forma diferente. El primer paso es lograr la conciencia de este patrón y, si afecta múltiples áreas de la vida, se recomienda buscar ayuda profesional.

La especialista comentó que es fundamental empezar a cambiar el diálogo interno negativo, ya que este refuerza la creencia de no ser suficiente. Aprender a decir ‘no’ sin culpa es crucial, recordó que el límite no es un castigo, sino un acto de autocuidado.

Escuche la entrevista completa:

