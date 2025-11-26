¿Hay diferencias entre amor y enamoramiento? Psicólogo explicó

Efrén Martínez, psicólogo, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este miércoles, 26 de noviembre, sobre su libro Un amor Bonito

El psicólogo comentó que usualmente se cree que el amor es eterno y puede llegar hasta a funcionar por sí solo, sin embargo, enfatizó que una vez se enfrenta que, este puede acabarse o que la pareja puede cambiar de opinión, se abre la posibilidad de construir.

Diferencia entre amor y enamoramiento

Según el psicólogo, si son diferentes, pues el amor se construye a través de la vulnerabilidad y lo que pasa con el enamoramiento es que este disminuye su frecuencia, presencia y constancia, pero aún existen ‘aleteos’ según Martínez, refiriéndose a las mariposas en el estómago de las que se habla en esta etapa inicial.

El autor, también comentó que es buena esta evolución, pues por esto es que se forman vínculos más profundos en donde se transforma esta emoción inicial en amistad, un propósito compartido, siendo cosas que unen a la pareja en un camino en conjunto.

Este libro, que es dedicado a su hija, se basa en poder enseñarle a cómo navegar las diferentes etapas que puede llegar a vivir en el amor teniendo en cuenta principios fundamentales.

Estos principios, según Martínez, son la importancia en generar una conexión con vulnerabilidad y un propósito compartido, junto con la importancia de conocerse para poder conocer y avanzar con alguien más.

Escuche la entrevista completa:

