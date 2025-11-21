¿Cuál es la diferencia entre infidelidad y bigamia? Doctor explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El doctor Germán González, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más, sobre el término de bigamia, que a diferencia del poliamor, hace referencia a cuando una persona contrae matrimonio con dos personas distintas, esto, sin el permiso de la ley.

La infidelidad se puede concebir más como un “evento”, que sucede dentro de una relación. A diferencia de la bigamia, esta se trata más de “un proyecto a largo plazo, en donde se quiere mantener a las dos parejas”, aclaró el profesional.

Ante la pregunta sobre si es algo más común que los hombres o las mujeres lo apliquen en sus vidas, el doctor aclaró que la infidelidad entre mujeres y hombres, “es como lanzar una moneda al aire”, señaló.

De acuerdo con González, este fenómeno puede suceder por varias razones, siendo temas migratorios, económicos o emocionales, algunos de ellos.

Asimismo, el doctor manifestó que esto suele suceder en diferentes ocasiones: por el miedo de las personas a confesar su segundo matrimonio y por la comodidad que esto le trae a la persona.

Un caso que González explicó, es cuando por ejemplo, un hombre encuentra a la mujer perfecta para sus hijos, pero no es el amor de su vida, como si es el caso del segundo matrimonio que contrae.

Por otro lado, una persona bigamia puede ser fácilmente detectada, pues de acuerdo con el doctor González, “es una persona que se percibe como narcisista (...), que se tiene que estar validando permanente con uno y con el otro, y del que se aburre, que esta adicto a la novedad y la incapacidad de cerrar vínculos”, contó el Germán González.

