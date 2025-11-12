¿Los pensamientos pueden cambiar nuestra genética? Neurólogo entregó detalles

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este miércoles, 12 de noviembre, el neurólogo Leonardo Bello pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar de como nuestros pensamientos ayudan a mejorar nuestros genes.

El especialista explicó que, aunque tradicionalmente se ha creído que las enfermedades se deben a los genes, en realidad nuestros estilos de vida y patrones mentales también pueden alterar su funcionamiento.

“El pensamiento no es algo abstracto. Tiene una base molecular. Cada pensamiento puede cambiar nuestra conducta y la expresión de nuestros genes”, afirmó Bello.

De acuerdo con el neurólogo, factores como el estrés, la alimentación, el sueño, las relaciones personales y la actividad física influyen directamente en la salud cerebral y genética.

¿Tiene relación con la programación neurolingüística?

Asimismo, aseguró que existe una conexión entre la epigenética y la programación neurolingüística, puesto que ambas disciplinas se basan en la idea de qué mente y cuerpo son un solo sistema.

“Desde mi pensamiento y mi conducta puedo cambiar mi organismo. La programación neurolingüística ayuda en procesos de sanación emocional, física y cognitiva”, añadió.

Según Bello, comprender esta relación permite usar el poder del pensamiento como herramienta de bienestar y prevención de enfermedades.

Escuche la entrevista completa: