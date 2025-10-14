El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Optimización genética: conozca el modelo tecnológico que le permite conocer cómo será su bebé

Este martes, 14 de octubre, llegó a los micrófonos de La Hora del Regreso, el doctor y director médico de la clínica CdelaF, Enrique Cervantes, para hablar sobre el desarrollo tecnológico en la fertilidad.

CdelaF es un laboratorio clínico mexicano que practica la optimización genética, un proceso que consiste en el uso de un software para conocer las características genéticas y físicas que va a tener el embrión.

Esta alternativa permite darle la posibilidad a los padres de analizar y comparar el perfil genético de sus hijos e hijas.

Con este procedimiento genético no se busca modificar, discriminar o rechazar, solo optimizar.

¿Habrá un diagnóstico para definir cómo se ve el bebé?

“Al día de hoy nos enfrentamos a una cantidad de información, como seres humanos queremos conocer siempre más”, explicó Cervantes, mientras consideraba la alta posibilidad de que exista en un futuro un diagnóstico que permita evidenciar cómo se ven los bebés.

¿Qué es lo más retador que le ha ocurrido?

“Lo más difícil ha sido comunicar, porque parece que la comunicación es la parte más importante de esta tecnología”, aseguró el médico.

¿Qué evalúa el procedimiento genético?

El médico contó que este test revisa genes autosómicos recesivos, los cuales pueden portar la madre o el padre. Esto no significa que el hijo vaya a padecer la misma enfermedad que sus progenitores, pero el embrión tiene un 25% de probabilidad de que ocurra.

El examen también analiza los genes poligénicos, aquellos padecimientos que puede tener el embrión, pero esto no significa que se manifieste, pues si hay cuidados pertinentes no habrá enfermedades genéticas que afecten su salud.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Optimización genética: conozca el modelo tecnológico que le permite conocer cómo será su bebé 14:29 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: