Esto se lo dedico a mi madre y a mi país: Anthony Zambrano

El atleta colombiano Anthony Zambrano, quien este 5 de agosto se convirtió en ganador de la medalla de plata en los 400 metros libres en los Olímpicos de Tokio 2020, aseguró que su triunfo se lo debe a su madre y al país.

"Primero que todo (agradezco) a Dios (...) se lo dedico a mi madre, a mi país que le hacía falta una medalla. Sigo dando sorpresas y siendo un ejemplo para las nuevas generaciones del deporte colombiano", aseguró el atleta en diálogo con La W.

Zambrano, oriundo de La Guajira, también manifestó que estuvo cerca de no participar en las actuales justas deportivas debido a que recientemente había sufrido varias lesiones: "El esfuerzo y el sacrificio no han sido en vano, aunque he tenido muchas adversidades y obstáculos como las lesiones, he llegado aquí firme a batallar con otros países potencia del atletismo en el mundo".

Sobre la carrera que le dio la victoria, el atleta comentó: "Estoy acostumbrado a correr por los carriles de afuera, ocho y nueve. Pero el carril que me pongan no es dificultad, vengo preparado psicológica y positivamente a pesar de que he tenido lesiones (...) me dañaron el tipo de carrera y no tuvoe un buen remate, pero pude llegar de segundo".

"Siempre pienso en mi madre, es la mujer de mi vida a la que todo le prometo y se lo cumplo. Debo tener el celular loco de tanta felicidad (...) agradezco a mi país y a la cadena de oración que hicieron por mí", concluyó el deportista.