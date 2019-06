Estoy feliz de haber llegado a la semifinal del Roland Garros: María Camila Osorio

La tenista María Camila Osorio es la segunda colombiana que llega a la semifinal del Roland Garros.

“Estoy feliz, me hubiera gustado llegar a la final. Tenía una molestia en la mano que no permitía agarrar bien la raqueta. Me voy feliz porque lo di todo y lo entregué todo”, aseguró.

La tenista no pierde la fe y asegura que trabajará en mejorar. “Creo que como voy, voy bien. Siempre voy paso a paso con la mano de Dios. Creo que tengo muchas cosas por mejorar, que es algo muy bueno. Hemos trabajado en varias cosas”.