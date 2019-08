Estoy muy agradecida de poder representar a mi país: Clara Juliana Guerrero

La deportista colombiana que ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, estuvo compartiendo durante el programa su proceso de preparación para lograr la victoria: “la final fue supremamente apretada, la mexicana había tenido una semana maravillosa, porque lidero la individual en casi toda la competencia. No iba a ser fácil y aunque no me sentía al 100% logré ganar la medalla de oro en los últimos lanzamientos.”

En cuanto a los cambios que tiene en la élite mundial comentó que:” es algo que se va desarrollando con la práctica, en nuestro deporte la estrategia lo es todo.” Clara lleva 20 años representando al país en juegos panamericanos y para ella la experiencia ha sido gratificante: “estos juegos han sido hermosos, la clasificación no es fácil porque hay muy buenos deportistas en Colombia, pero estoy muy agradecida con la vida de poder representar a mi país por muchos años en estos juegos.”

La bolista de élite mundial expresó que aunque ha tenido un buen rendimiento físico, la situación no ha sido fácil: “es difícil vivir del bolo, soy afortunada ya que tengo el apoyo de Coldeportes, y de los patrocinadores de Estados Unidos, es un trabajo en equipo y por eso puedo vivir del bolo, no somos muchos los que lo logramos.”

Para finalizar, comentó que su vida es muy tranquila, actualmente está casada y aunque viaja mucho siempre está entrenando o dictando clases de bolos en Texas.