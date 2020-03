¿Existe riesgo de cancelar los Juegos Olímpicos por el coronavirus?

En diálogo con Deportes W el periodista deportivo, Koki Harada, compartió cómo se ha vivido el ambiente deportivo debido al coronavirus, “por ahora no hay preocupación, la gente está tranquila, pero salen con tapabocas. Las empresas recomiendan hacer teletrabajo en Japón”.

Harada contó si hay riego de cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, "no me preocupa la cancelación de los Juegos Olímpicos por coronavirus. En verano, en Japón hay más de 30 grados Celsius, con esa temperatura, el virus no podría propagarse tan fácilmente”.

Por otro lado, los ciudadanos de Tokio no están preocupados y opinan que no se puede predecir nada frente al coronavirus porque no hay suficiente información y comunicación sobre el contagio del virus. Teniendo en cuenta eso, la gente está preocupada, pero están listos para recibir a los deportistas de los Juegos Olímpicos.

Para finalizar, aseguró que en Tokio no les preocupa la delegación deportiva de China, que comúnmente es la más grande en los Olímpicos, que tienen los brazos abiertos para recibir al que sea y saben que el verano ayudará con el virus.

