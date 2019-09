Falcao dice estar listo para debutar con Galatasaray

Radamel Falcao García respondió preguntas a la prensa turca este martes antes del entrenamiento del equipo en sus instalaciones Florya Metin Oktay. Falcao dio declaraciones acerca del proceso de transferencia, las razones por las que decidió llegar al club y sus primeras impresiones de Turquía.

Al hablar sobre el proceso de transferencia desde el Mónaco, Falcao dijo: "Desde principios de junio había el interés de Galatasaray. No dudé en ningún momento en aprovechar esta oportunidad, porque Galatasaray es el más grande de Turquía, tiene un grandísimo entrenador, con mucha ambición de ganar, una de las mejores hinchadas del mundo y para mí era una oportunidad de seguir en el más alto nivel y tener una nueva experiencia en mi carrera”.



Falcao dio más razones por las que aceptó la oferta del club y enfatizó en lo importante que es para él jugar en la Liga de Campeones de la UEFA:



"Tenía ofertas de otros países europeos. La ilusión de poder venir a un club que es el más grande de Turquía y que quiere seguir creciendo, aumentando su “leyenda” en Europa. Para mí esto también es muy importante. Yo hace dos años llegué [con el Mónaco] hasta las semifinales de la Champions League. Tengo la ilusión de poder crecer, de llegar aún más lejos, y creo que Galatasaray tiene esta misma visión y que trabajaremos junto al club, el cuerpo técnico y los grandes jugadores que tiene este equipo para luchar y tratar de hacer más grande a Galatasaray en Europa”.



"Fue una bienvenida increíble"



El jugador expresó que quedó impresionado con la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto que realizaron para él los hinchas del equipo amarillo-rojo:



"Nos hemos encontrado con una ciudad fantástica, maravillosa. Las referencias que me habían dado todas las personas sobre Estambul eran muy buenas y lo comprobé cuando llegué acá. Con mi familia estamos muy felices, el recibimiento en el aeropuerto es algo inolvidable. Por eso quería que viniera mi esposa y mis hijas, para que lo vivieran”.



“El pueblo turco y la pasión con la que no solamente viven el fútbol, sino como viven diariamente, es muy similar a lo que es Sudamérica, Colombia, por eso me siento tan cercano, tan identificado con él”, agregó.



Los periodistas turcos señalaron que muchas estrellas han venido a Galatasaray, pero que ninguna ha sido recibida como Falcao, a lo que el futbolista samario respondió:



“Estoy muy feliz y agradecido con los hinchas y con el pueblo turco porque en todo momento me demuestran el cariño y el afecto, espero darle a los hinchas del Galatasaray muchas alegrías con goles, y si Dios lo permite, con títulos, y también ayudar a que el fútbol turco siga creciendo y sea más grande en Europa, porque tiene muy buenos jugadores, tiene una pasión de las mejores del mundo y sus hinchas merecen ser más reconocidos a nivel mundial”.



Al responder la gran pregunta del momento de los hinchas del club amarillo-rojo, ¿Vamos a poder verte en la cancha el viernes?, Falcao respondió:



"He estado entrenando muy bien esta semana, ya lo venía haciendo en Mónaco y estoy a disposición del cuerpo técnico, si el “mister” [el entrenador] lo decide, estoy apto para el viernes”.



Falcao agregó que hará el "1,2,3" que emocionó a la fanaticada en la bienvenida en el aeropuerto, si los hinchas se lo piden.