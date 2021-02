Falleció a los 58 años el padre de Carlos Tevez

El Boca Juniors confirmó el fallecimiento de Segundo Tevez, el padre del Apache, quien había expresado en enero de este año que su padre estaba delicado de salud y sus probabilidades de sobrevivir eran muy pocas.

“Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Don Segundo, papá de Carlitos, y acompaña a la familia Tevez y a sus amigos en este momento de tanto dolor y tristeza. ¡Mucha fuerza!”, escribió el club en su cuenta de Twitter.

Por tal motivo, Tevez no estará presente en el partido ante Newell’s, que se disputará esta noche en Rosario.

El padre de Tevez había sido operado del cuello en febrero de 2020. Luego presentó un cuadro de coronavirus y neumonía, por lo que tuvo que ser internado en terapia intensiva durante 45 días. En septiembre fue dado de alta, según había comunicado Diego, hermano de Carlos Tevez. Sin embargo, tiempo después tuvo que volver a ser internado y no pudo recuperarse. Además, padecía de diabetes y obesidad.

En una entrevista para TyC Sports a comienzos de año, Tevez explicó que Segundo lo había adoptado desde pequeño: “mi papá se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Era novio de Adriana, la hermana de Fabiana, es decir, mi mamá. Era un chico indefenso, que no tenía un guía y él se hizo cargo de algo que no tenía por qué. En toda mi vida, con el Chueco, nunca hizo diferencia, aunque él era su hijo único. Cuando tuve conciencia me agarró y me dijo yo no soy tu papá, pero te siento mío. A tu papá lo mataron y me contó la historia verdadera. Yo siempre lo llamé papá porque desde que tengo conciencia siempre estuvo conmigo.”

