Fernando Jaramillo es el nuevo presidente de la Dimayor

En la asamblea general de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) fue elegido el abogado Luis Fernando Jaramillo como su presidente, en reemplazo de Jorge Enrique Vélez.

Jaramillo, de 58 años, fue elegido con el respaldo de 30 de los 36 equipos del futbol profesional colombiano.

Anteriormente, Jaramillo ejerció durante 15 años como vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria. También estuvo encargado de suscribir un acuerdo entre la Dimayor para fomentar el fútbol base e hizo parte de la junta directiva de Azul y Blanco, dueño de la ficha de Millonarios FC.

Esta elección se produce tras la salida de Vélez del cargo el pasado 27 de julio, tras perder el respaldo de la mayoría de equipos del Fú8tbol Profesional Colombiano y recibir duros cuestionamientos a su gestión.

A través de una reunión virtual, en la que Vélez no estuvo presente, los dirigentes votaron de manera secreta la salida de Vélez, la cual fue de 34 a 2. Desde entonces, había quedado encargado el secretario general Daniel Cardona, con una votación de 35 a 1.

Posteriormente, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, había advertido que existe una crisis institucional debido a que su cartera no tiene competencia sobre la Dimayor: "No tenemos competencia sobre la Dimayor, pero sí sobre los clubes. A veces, cuando el Ministerio quiere ayudar a la Dimayor, no lo puede hacer porque no es un ente adscrito al Sistema Nacional del Deporte", manifestó Lucena respecto a la grave situación económica que vive el sector en medio de la pandemia