Debate: ¿proyecto exprés en la Cámara beneficia a empresario Euclides Torres?

Los congresistas Cristian Avendaño y Octavio Cardona estuvieron en La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el proyecto de ley que pasó a ‘pupitrazo’ en la Plenaria del Senado y que generó controversia porque beneficiaría al empresario Euclides Torres.

¿De qué trata el proyecto?

Este proyecto entraría a modificar el Sistema de Control y Vigilancia (Sicov), que permite monitorear los trámites que hacen empresas que expiden certificados de licencias de conducción y de técnico-mecánicas.

Lo que se buscaría es que la capacidad de este sistema se amplíe, por lo que habría un número importante de trámites que los ciudadanos tendrían que empezar a pagar en el sistema de Euclides Torres, por eso la controversia.

¿Qué dicen los congresistas?

El representante Avendaño, del Partido Verde, explicó que cuando alguien realiza uno de estos procesos (licencia de conducción o revisión técnico-mecánica), las plataformas de vigilancia reciben dividendos.

“Hay presuntos intereses de ampliar la capacidad de la plataforma Sicov para recibir más solicitudes”, expresó.

Por su parte, el representante liberal Octavio Cardona mencionó que el motivo para que él pidiera adelantar el debate de ese proyecto en la Plenaria de la Cámara fue porque lo buscó un grupo de motociclistas que lo alertaron de un posible favorecimiento a un fabricante de esos vehículos.

“O van a favorecer a un fabricante de motos o quieren acabar con las motocicletas en Colombia, por eso pedí que se adelantara el orden del día”, explicó.

Papel de Dolcey Torres, hermano de Euclides Torres, en el trámite del proytecto

Avendaño indicó que el representante Dolcey Torres, tanto en la Comisión Sexta como en la Plenaria, se declaró impedido al ser hermano del empresario al que beneficiaría el proyecto.

De otro lado, Cardona contó que desconocía que el proyecto tuviera relación con Euclides Torres, a pesar de que Dolcey Torres también hace parte del Partido Liberal.

“No sabía la relación de este proyecto con Euclides Torres. No sé quién es, no lo conozco, no he hablado con él, no tengo ningún interés”, expresó.

Incluso, el congresista Cardona fue enfático en que Dolcey Torres no le ha pedido ningún favor para que este proyecto avance en la Cámara.

“Juro por la vida de mis hijos que Dolcey nunca me ha pedido un favor”, expresó.

Reviva el debate entre los representantes Cristian Avendaño y Octavio Cardona: