Debate: ¿Alianza Verde debe renunciar a puestos en el Gobierno tras escándalo en la UNGRD?

Inti Asprilla y Cristian Avendaño, congresistas de la Alianza Verde, estuvieron en La W, con Julio Sánchez Cristo, en donde debatieron sobre si la colectividad debe renunciar a los puestos que tiene en el Gobierno Nacional luego del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

El senador Asprilla aseguró que a él le tiene “sin cuidado si el partido tiene representación política en el Gobierno”, pues su apoyo es por es por convicción.

“Nuestro apoyo al Gobierno Petro no depende en lo absoluto de una representación política”, señaló.

Por su parte, el representante Avendaño aseguró que no debe haber ninguna duda, Alianza Verde debe renunciar a los puestos que tiene en el Gobierno.

“¡Claro! Los petristas quieren lavarse la cara diciendo que los que hacen corrupción en el Gobierno son los del Partido Verde”, comentó.

Renuncia de Claudia López al Partido Verde

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, conversó con La W y señaló que una de las razones para renunciar al Partido Verde es porque una minoría petrista se tomó la colectividad. Ante esto, el congresista Asprilla señaló que eso es una actitud oportunista.

“Yo entiendo que Claudia López quiera renunciar, pero no le acepto que nos eche agua sucia. No estoy con Petro por puestos o politiquería, así como he apoyado a la exalcaldesa. Es una actitud oportunista aprovechando una situación muy grave”, dijo.

De otro lado, Avendaño aseguró que desde siempre ha pedido que la Alianza Verde se declare en independencia al Gobierno, por lo que rechazó las expresiones que califican a quienes se quieren ir del partido como “oportunistas”.

“Yo he pedido que seamos un partido independiente desde el primer minuto por una razón: yo no hago parte de ese proyecto político. Lo primero es decir que es equivocado que las personas que nos queremos ir del partido estamos siendo oportunistas”, indicó.

“En todas las reuniones del partido he dicho que a este Gobierno le irá mal y que nos declaremos en independencia”, añadió.

