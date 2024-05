La declaración es sorprendente: De la Calle por advertencia que hará Petro en la ONU

A través de un comunicado, el senador Humberto de la Calle se pronunció sobre la declaración del presidente Gustavo Petro en la que advirtió que irá a Naciones Unidas a manifestar que el Estado colombiano “no quiere cumplir” el acuerdo de paz de 2016.

“La declaración del presidente es sorprendente. Es cierto que el cumplimiento del acuerdo del Teatro Colón es insuficiente. La responsabilidad ha recaído exclusivamente en el Ejecutivo. El Congreso convirtió en norma imperativa lo pactado, de modo que no se ve cómo haya responsabilidad del Estado como un todo”, agregó.

Aseguró que aún falta por cumplir varios aspectos a los que se comprometieron.

“Al Gobierno lo que le toca es cumplir. La reforma rural está dotada de las normas, falta la ejecución. Ejemplo: La compra de tierras a Fedegán ¿Qué tiene que ver el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con eso? Igual el catastro multipropósito. La intervención en los territorios ha contado con las herramientas. Por fin, la obligatoriedad de las declaraciones unilaterales del Estado no está en juego aquí. No se trata de crear nuevas normas, sino de ejecutarlas. Por ejemplo: hubo un compromiso hace más de un año de restablecer la Alta Consejería para la Implementación. No se ha hecho”, puntualizó.

Sumado a esto, el hoy senador se refirió al trabajo de la JEP, que también fue cuestionado por el presidente Petro.

“Ha faltado voluntad política para volver realidad los Planes de Desarrollo Territorial. La JEP se apresta a tomar decisiones. Hay que acelerar, pero no es cuestión que dependa del Consejo de Seguridad. En cuanto al tribunal de cierre, la JEP lo es respecto del conflicto con las FARC. Siempre ha sido así. Si lo que se insinúa es la creación de un supraorganismo para el resto del conflicto, esto debe tramitarse de conformidad con los procedimientos internos. Así se hizo con el acuerdo del Teatro Colón”, concluyó.