Garitano: "¿Messi? Si ha viajado, entonces jugará"

En el partido liguero para el que Ernesto Valverde metió en convocatoria al 'crack' argentino. "Si ha viajado, entonces jugará. Es el mejor del mundo, no hay duda de eso porque es el que marca la diferencia", dijo el técnico vizcaíno en la rueda de prensa previa al partido.



No obstante, Garitano también reparó en que "cuando no ha estado (Messi) el Barcelona ha seguido ganando. Tienen también a Suárez, a Dembélé, que es uno de los mejores del mundo también, a Coutinho, a Malcom y a otros cinco o seis jugadores top", añadió.



En ese sentido, no concedió demasiada importancia a la baja de Jordi Alba. "Juega siempre y es una baja importante, pero tienen gente para suplirle", consideró.



Ante el poderío blaugrana y el hecho de que lleva "treinta y tantos partidos seguidos marcando", el entrenador de Derio tiene claro que frente a los de Valverde "hay que jugar intensos cuando no tienes la pelota y atrevidos cuando la tienes".



Aunque también cree que, si su equipo hace "las cosas bien" puede "ganar". "No somos, para nada, un equipo fácil. En casa estamos generando ocasiones de gol y mañana también las podemos generar, en casa somos difíciles de ganar, estamos jugando bien y queremos seguir en esa línea", apuntó un Garitano para quien "conseguir una victoria sería importantísimo para la clasificación y para encarar lo que queda de liga con optimismo".



En ese sentido, recordó sus últimas victorias ligueras en San Mamés: "el Betis y el Sevilla son de los mejores seis o siete equipos de La Liga y les ganamos y además merecidamente".



Garitano, por otro lado, explicó que convoca ya a Kenan Kodro, jugador llegado en el mercado de invierno, porque "es un delantero centro específico que ahora no tenemos" que "ha venido bien y está ha entrenado bien".



"(Aritz) Adu(riz) no está, Gorka (Guruzeta) es más un segundo delantero e (Iñaki) Williams es un delantero centro pero también puede jugar en banda", apuntó, pidiendo a sus jugadores que les sirva "de referencia" el 1-1 de la primera vuelta en el Camp Nou, todavía con Eduardo Berizzo en el banquillo bilbaíno.



"Tiene que servir a los jugadores referencia. Se fue capaz de empatar y hay que coger la cosas buenas de ese partido y mantenerlas", solicitó.



A Garitano le recordaron su paso como jugador por el Lleida, nada más salir de Lezama, y dijo que, como "era la primera vez" que salía de casa "estando soltero", aprendió "a cocinar, a hacer huevos fritos, tortilla y paella".