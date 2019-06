Gustavo Cuéllar: "Contra Paraguay queremos nueve de nueve"

"Queremos hacer nueve de nueve y para ello debemos ganarle a Paraguay. Tenemos calidad y capacidad para conseguir un nuevo triunfo", expresó.

El jugador del Flamengo advirtió que, sin embargo, el choque será muy complicado porque los paraguayos no darán el brazo a torcer y menos cuando está en juego su clasificación a los cuartos de final.

"Los paraguayos tienen la mentalidad de no rendirse, sabemos que serán así todo el partido, por lo que tendremos que estar muy concentrados a través de los 90 minutos", recalcó.

Colombia fue la primera selección que se clasificó a la siguiente fase de la competición después de vencer por 1-0 a Catar el miércoles en Sao Paulo, en un triunfo con el que llegó a seis enteros y además le aseguró el primer puesto del Grupo A.

Preguntado por el favoritismo al título que ha ganado Colombia después de sus dos primeras presentaciones de esta Copa América, Cuéllar aseguró que todavía en la selección no se sienten como tal.

"Antes de empezar el torneo teníamos la idea clara de ir partido a partido, los resultados se vienen dando y no tenemos por qué cambiar la mentalidad".

Cuéllar, un barranquillero de 1,76 metros de altura y 73 kilos de peso, reforzó este concepto al indicar que asimismo el fútbol colombiano "tiene jugadores en los clubes mas competitivos del mundo y ellos están acostumbrados a grandes presiones y exigencias".

El centrocampista ha tenido una destacada temporada con el Flamengo que motivó a una parte de sus hinchas a pedir que se nacionalizara como brasileño.

Al ser interrogado sobre este hecho, Cuéllar dijo que fueron comentarios de los seguidores del equipo carioca, el más popular de Brasil.

"Considero que me he ganado un gran respeto de ellos, y con el mismo respeto les digo que no lo aceptaría pues yo estoy muy orgulloso de ser colombiano".

Cuéllar no confirmó si estará entre los 11 titulares que elegirá Queiroz para medirse a Paraguay el domingo en el estadio Arena Fonte Nova, de Salvador.

"Nosotros aún no sabemos quién va a jugar, pero a quien le toque lo hará con certeza, porque hay mucha confianza y esta selección es una familia".

El centrocampista contó que el portugués Carlos Queiroz, seleccionador de Colombia, le ha pedido que haga funciones similares a las que habitualmente lleva a cabo en el Flamengo.

"Hago un trabajo semejante, aunque si me toca cambiar no tengo problema, me siento preparado, y si me toca jugar, intentaré demostrar por qué estoy en la selección", puntualizó.