Harold Rivera revela el secreto tras la asombrosa recuperación de Santa Fe

Harold Rivera, director técnico de Independiente Santa Fe, compartió durante la entrevista sobre el rendimiento del equipo desde que él llegó a dirigirlo en la Liga Águila: “La palabra es convencimiento, convencernos de que tenemos el talento y podíamos explotarlo (…) Estamos mejor y esperamos seguir mejorando".

Sobre el partido que permitió cambiar el papel que venía teniendo el Independiente Santa Fe, comentó que: “Si bien no se jugaba bien o no marcábamos gol, pienso que el equipo venía haciendo cosas interesantes. El partido que menos me gustó fue contra América porque no hicimos las cosas como lo habíamos planificado. En cambio el partido contra Medellín fue interesante, después de esa victoria mantuvimos la tensión de lo que queríamos”.

En cuanto a la maya invicta que tiene actualmente el equipo bogotano, expresó que: “Yo creo que el trabajo específico en las defensas es importante, la presión que le hemos dicho a los jugadores en donde todos tenemos que aportar para que consigamos el objetivo”.

Para finalizar, Rivera dejó claro que: “En el modelo de juego me gusta que el equipo sea rápido y presione. Encontré aspectos que venían trabajando antes y otros que quise hacer.