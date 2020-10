Hay una bonita competencia en la delantera: Jhon Córdoba sobre Falcao, Duván y Morelos

El delantero del Hertha Berlín Jhon Córdoba estuvo en rueda de prensa antes del partido de la Selección Colombia ante Venezuela en el inicio de las Eliminatorias hacia el Mundial de Catar 2022.

El atacante fue claro en referirse al gran número de delanteros centro que hay en la presente convocatoria, pero destacó la “bonita competencia” que tienen con Falcao, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel y Alfredo Morelos.

“Estoy muy contento de por fin recibir el llamado. Sabemos que hay una bonita competencia porque tenemos jugadores de mucha calidad en el frente de ataque. Yo confío en mis condiciones, vengo a hacerme más fuerte, a aprender y a aportar”, dijo.

Además, el jugador de la Bundesliga destacó sus características como delantero y qué es lo que le puede aportar a la Selección.

“Yo siempre he jugado como delantero centro, pero también he tenido sistemas en donde me ha tocado desplazarme a la banda”, mencionó.

Asimismo, Córdoba se refirió al partido contra Venezuela, encuentro que marcará el inicio de las Eliminatorias para la Tricolor y en el que es fundamental obtener una victoria en Barranquilla.

“Todos tenemos claro que Venezuela no es un rival fácil. Sabemos las condiciones que tenemos y debemos aprovechar eso para sacar un resultado positivo”, afirmó.

Por otro lado, también estuvo presente ante los medios el lateral Gabriel Fuentes, quien fue convocado este martes por Carlos Queiroz para reforzar la zona defensiva del equipo.

“Feliz por el llamado, no lo esperaba (…). Estamos en un momento en el que como profesionales debemos acomodarnos a la situación. Obviamente nos gustaría tener el estadio lleno. Pero debemos adaptarnos”, indicó.

De igual forma, el mediocampista de Boca Juniors Jorman Campuzano habló sobre el reto que representa la ‘Vinotinto’ para Colombia en el clásico del norte de Sudamérica.

“Venezuela siempre se juega una carta con nosotros y han sido duros en Eliminatorias”, comentó.

Sobre un posible trabajo junto a Wilmar Barrios como interior y generador de la salida del equipo, Campuzano aseguró que: “el año pasado jugué como 8, fue la posición en la que más participé. Estoy para lo que el profesor me pida”.