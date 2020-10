El gran gesto solidario de Özil con la mascota del Arsenal que perdió su trabajo

En medio de la crisis económica en el fútbol que ha generado la pandemia de Coronavirus, el Arsenal de Inglaterra se vio en la dolorosa tarea de despedir a varios de sus trabajadores de diferentes áreas, entre ellos a ‘Gunnersaurio’, la mascota del equipo.

Es ahí en donde aparece el futbolista alemán Mesut Özil, quien, comprometido con los valores del equipo, decidió ayudarle al hombre que hace de mascota del club: se trata de pagarle al Arsenal el sueldo de ‘Gunnersaurio’ para así no prescindir de sus servicios.

“Estaba tan triste porque Jerry Quy, también conocido como nuestra famosa y leal mascota ‘Gunnersaurio’, fuera despedido”, lamentó.

“Estoy ofreciendo reembolsar al Arsenal con el salario completo de nuestro grandulón verde mientras yo sea jugador del club”, agregó.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z