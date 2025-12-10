Nuevamente hubo caos en la Calle 26 de Bogotá por manifestaciones

Este martes, 9 de diciembre, se presentó una nueva jornada de manifestaciones en la Avenida El Dorado de Bogotá, que afectó la movilidad de los transeúntes y decenas de usuarios de TrasMilenio.

En ese sentido, sobre las 10:00 a.m., integrantes de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y la Asociación de Padres de Familia del Colegio Bolivia iniciaron bloqueos afectando la movilidad en sentido occidente- oriente.

Según los asistentes, la movilización fue realizada en rechazo al traslado discrecional del rector John Pablo Ardila y el cierre de aulas de apoyo.

“Exigimos a la Carlos Fernando Galán y a la Secretaría Distrital de Educación que escuchen a la comunidad y no haya más persecución ni represalias contra integrantes de la comunidad educativa. ¡Respeten al derecho a la educación!”, anunciaron en sus redes sociales desde la ADE.

Por esta situación, TransMilenio durante varias horas tuvo que hacer desvíos de más de 10 rutas zonales y troncales, así como debió cancelar el servicio en las estaciones de El Tiempo, Salitre, CAN, Gobernación y Quinta Paredes.

Sumado a esto, en esa misma zona representantes del grupo transportador del país, bajo el ‘Plantón no peaje La Libertad,’ también bloquearon vías de la zona. Incluso, se presentó un incidente entre un ciudadano y un manifestante por el acceso al edificio, el cual es atendido oportunamente por el equipo de Diálogo Social.

