Bogotá

Nuevamente hubo caos en la Calle 26 de Bogotá por manifestaciones

Decenas de usuarios de TransMilenio se vieron afectados por las manifestaciones. Consulte las últimas novedades.

Jornada de manifestaciones en Bogotá por la calle 26 (Foto vía Getty Images)

Este martes, 9 de diciembre, se presentó una nueva jornada de manifestaciones en la Avenida El Dorado de Bogotá, que afectó la movilidad de los transeúntes y decenas de usuarios de TrasMilenio.

En ese sentido, sobre las 10:00 a.m., integrantes de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y la Asociación de Padres de Familia del Colegio Bolivia iniciaron bloqueos afectando la movilidad en sentido occidente- oriente.

Según los asistentes, la movilización fue realizada en rechazo al traslado discrecional del rector John Pablo Ardila y el cierre de aulas de apoyo.

“Exigimos a la Carlos Fernando Galán y a la Secretaría Distrital de Educación que escuchen a la comunidad y no haya más persecución ni represalias contra integrantes de la comunidad educativa. ¡Respeten al derecho a la educación!”, anunciaron en sus redes sociales desde la ADE.

Por esta situación, TransMilenio durante varias horas tuvo que hacer desvíos de más de 10 rutas zonales y troncales, así como debió cancelar el servicio en las estaciones de El Tiempo, Salitre, CAN, Gobernación y Quinta Paredes.

Sumado a esto, en esa misma zona representantes del grupo transportador del país, bajo el ‘Plantón no peaje La Libertad,’ también bloquearon vías de la zona. Incluso, se presentó un incidente entre un ciudadano y un manifestante por el acceso al edificio, el cual es atendido oportunamente por el equipo de Diálogo Social.

