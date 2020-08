Hinchas de Newell's piden con caravana el regreso de Lionel Messi

Centenares de hinchas de Newell's Old Boys de Rosario organizaron el jueves una colorida y ruidosa caravana de vehículos, bajo el lema de 'Tu sueño, nuestra ilusión', por el regreso de Lionel Messi al club donde jugó en divisiones infantiles.

La crisis de Messi con el FC Barcelona alentó a los aficionados de 'La Lepra', como se los conoce, a invadir las calles de la ciudad natal del astro, ilusionados, con sus banderas rojinegras, aunque lejos esté la entidad de adquirir el pase.

"Es inevitable que el mundo Newell's mantenga el sueño de que Messi juegue acá unos meses, y tal vez pueda suceder, pero no debemos perder de vista lo que representa él, hay que ser realista. Es complicado", declaró el goleador 'ñulista' Ignacio Scocco.

Los autos fueron embanderados, al compás del sonido de las bocinas (claxons) y algunos tamboriles, pero sin caminata para mantener medidas sanitarias por el COVID-19 que lleva causadas casi 8.000 muertes, con más de 370.000 casos en el país.

"La ilusion del hicha de Newell's, su deseo, es que Messi vista la camiseta 'leprosa'. Lo ansiamos. Y queremos que esté aqui y que nos represente", dijo a la AFP uno de manifestantes, Nicolás Mongiovi, de 29 años, de profesión chofer.

Messi ha dicho siempre que le encantaría volver al club rosarino que lo vio nacer al fútbol competitivo y del cual se declaró partidario, aunque el destino inmediato del delantero parece seguir en Europa.

"Es un sueño que algún día se puede hacer realidad. Sabemos que es un asunto muy difícil. Pero, bueno... soñar no cuesta nada", declaró a la AFP Alfredo Reyes, de 51 años, profesor de fútbol.

Los simpatizantes iniciaron la marcha desde el estadio El Coloso 'Marcelo Bielsa' en el Parque Independencia y se encolumnaron hasta el Monumento a la Bandera argentina, sede habitual de concentraciones populares, a orillas del río Paraná.

Messi tiene fuertes inversiones inmobiliarias en la ciudad y en la región, a 300 km al norte de Buenos Aires.

Newell's podría beneficiarse con una eventual transferencia de su hijo pródigo, a raíz de una cláusula que le otorga un porcentaje del 0,66% de la venta.

Messi se alejó de la institución a los 13 años, pese a que la dirigencia quería retenerlo.

Su familia emigró a España porque la entidad culé le garantizaba un tratamiento médico para el normal crecimiento del adolescente Messi, entre otras comodidades.

Loucura "leprosa" por Messi!



Torcedores do Newell´s Old Boys tomaram as ruas da cidade de Rosário, em carreata, em prol do craque - que é natural de Rosário e é declaradamente torcedor do clube. Inclusive, iniciou sua trajetória no futebol no próprio NOB.



( @AlejoPicasso) pic.twitter.com/RvPY5qoG10