Hubo una entrada muy fuerte para un equipo que no estaba completo: Flabio Torres

El profesor Flabio Torres explicó las razones por las que dejó el banco del Atlético Bucaramanga, “El gerente no habló con nosotros, sino que nos envió una carta a todo el cuerpo técnico”, refiriéndose a cómo se enteró.

Torres contó que “es un equipo sin fuerza de ataque, no tuvimos el poder de definición que tuvimos el año anterior”. Dijo que llegaron muy tarde algunos jugadores para la cohesión del trabajo grupal.

Para Flabio no fue una sorpresa esta decisión, sin embargo expresó que nunca sintió un respaldo como entrenador del equipo.

El ex técnico expresó que es la primera vez que se siente así en un equipo, pues cuando trabajó con Pasto, Once Caldas e inclusive con el Cúcuta, se reunía todos los días con las directivas “no viví sino esto acá”, “acá yo no pude tener ese respaldo”.

Dijo que le gustaría en algún momento dirigir en el exterior.