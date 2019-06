James no seguirá en el Bayern a petición propia

Rummenigge, habló de la situación del colombiano que tenía una opción de compra al Real Madrid por valor de 42 mil Euros. El presidente del Consejo Deportivo del Bayern dijo que "la decisión sobre James está tomada en principio, él me ha dicho en una conversación que quería pedirle al club que no hiciera uso de la opción (compra)".

Karlheinz Rummenigge lamentó que James no quiera continuar con el equipo alemán, sin embargo entendió que "en esas condiciones no tendría sentido mantenerlo en el equipo. Él quiere jugar, ser titular y aquí no tiene eso garantizado. Personalmente lo lamento".

Desde julio de 2017, James Rodríguez se unió al Bayern Múnich, cedido por dos temporadas por el Real Madrid, a petición del entonces entrenador Carlo Ancelotti, sin embargo y para mala suerte del colombiano, el entrenador italiano fue destituido en septiembre del mismo año.

A pesar que James consiguió una buena campaña con Jupp Heynckes, no contó con la misma suerte cuando llegó Niko Kovac, pues no logró imponerse como titular, tras sufrir repetitivas lesiones que le dificultaron al colombiano luchar por un puesto en el equipo.

Con esta decisión, el 10 de la Selección Colombia regresará al Real Madrid, en donde buscarán su traslado. Medios españoles confirmaron que tanto el mercado Inglés e Italiano están interesados en el jugador.