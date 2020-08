James Rodríguez habría llegado a un acuerdo salarial con el Everton

La novela sobre el futuro deportivo de James Rodríguez estaría a punto de finalizar luego de que el periodista Tancerdi Palmeri revelara que el colombiano y el Everton de Carlo Ancelotti habrían llegado a un acuerdo salarial para su traspaso.

“El Everton llegó a un acuerdo con James Rodríguez por 4.5 millones de euros al año”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

No obstante, Palmeri asegura que el “único” problema es la cifra que pide el Real Madrid por los derechos del 10 de la Selección Colombia.

Everton have reached an agreement on personal terms with James Rodriguez at 4.5m€ per year.

Main obstacle still the price requested by Real Madrid, that demands 25m€ while Everton wanting to cut the fee