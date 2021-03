James Rodríguez podría perderse el partido del Everton ante el West Bromwich

La contratación de James Rodríguez por el Everton fue uno de los ‘bombazos’ del mercado de fichajes en el 2020, pues en el equipo ‘toffee’ no se esperaban la contratación de una estrella mundial como el colombiano.

No obstante, las constantes lesiones del colombiano en el equipo inglés empiezan a generar dudas sobre su contratación.

Este miércoles, el entrenador Carlo Ancelotti anunció que el 10 de la Selección Colombia será evaluado para ver si está en forma para jugar ante el West Bromwich este jueves 4 de marzo.

“Tom Davies, James Rodríguez, Séamus Coleman y Robin Olsen serán evaluados en el entrenamiento de hoy”, fueron las palabras del entrenador.

El cucuteño también se perdió el partido ante el Southampton por molestias físicas, encuentro que finalizó 1-0 a favor del Everton.

Las molestias del jugador llegan a menos de un mes para que se juegue la jornada de Eliminatorias antes Brasil y Paraguay, aunque aún no se conoce si será o no aplazada la fecha Fifa.

| Davies, James, Coleman and Olsen will be assessed in training later today ahead of #WBAEVE.



