Jarlinson Pantano: No necesito que nadie me crea, tengo a mi familia

Jarlinson Pantano, exciclista profesional del Trek, anunció su retiro del ciclismo debido a las acusaciones de dopaje en su contra. “No es fácil tomar una decisión de estas. Con este problema encima, la UCI ahí, el resultado adverso (…) No pienso seguir peleando por algo que no sé cuánto tiempo va a demorar".

Sobre las acusaciones de dopaje, Pantano asegura que no tiene que darle explicaciones a nadie. “Lo que hice en el ciclismo lo hice con honestidad. Sé que hay gente que me cree y gente que no. Tengo la conciencia tranquila y me voy con la cabeza en alto”.

El exciclista negó rotundamente haber consumido EPO. “Si hubiera consumido, no sentiría esto. Todos los días pienso cómo entró esa sustancia a mi cuerpo”.

“A la gente que me dice ‘cobarde’ por no dar la pelea le digo: ‘si quieren les doy mi cuenta para que me consignen y voy a dar la pelea. No voy a jugar con el patrimonio de mi familia. No gastaré mi ahorro en algo que no he hecho”, manifestó,

Jarlinson declaró que en su carrera, ni en los equipos de los que formó parte jamás le ofrecieron doping. Cuando salió EPO en su cuerpo fue un golpe bajo para él. “No necesito que nadie me crea, tengo a mi familia, ellos son en realidad quienes merecen una explicación y todo mi respeto”.