Juan Sebastián Muñoz confirmó que estará en el PGA Tour Colombia 2020

El reconocido golfista colombiano, Juan Sebastián Muñoz, quien ganó Sanderson Farms Championship 2019, habló durante la entrevista sobre sus inicios en este deporte: “Me volví profesional en el 2015, apenas me gradué de la universidad. Estando en la Universidad me encontré con Carlos Ortiz, él se graduó y empezó de manera profesional, desde ahí cambié mi mentalidad de que yo también podría lograrlo y mis padres me apoyaron”.

Sobre si se puede vivir de este deporte, Muñoz dijo que: “Siento que yo estoy ranqueado como 109 del mundo y vivo bastante cómodo”.

En cuanto a las oportunidades que existen para los deportistas en otros países, Muñoz expresó que: “Fue clave irme y jugar golf en Texas, ser de Bogotá tiene sus ventajas, pero jugar al nivel del mar se vuelve mucho más difícil, ese cambio me costó bastante”.

Por otro lado, el colombiano comentó que en 2020 estará en el torneo que se juega en el Country Club.